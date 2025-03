SuperEnalotto: in Emilia-Romagna centrati due “5” per oltre 40mila euro

Il SuperEnalotto premia l’Emilia-Romagna. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 20.185,50 ciascuno, il primo a Gradara, in provincia di Rimini, presso Bacco e Tabacchi in via Francesco Petrarca, 25 l’altro ad Alto Reno Terme, in provincia di Bologna, nell’Edicola Salsano in Largo Grassi, 1.

L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 4 marzo è di 81 milioni di euro.

(3 marzo 2025)

