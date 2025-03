Infrastrutture. Passante di Bologna, il presidente della Regione, de Pascale, e l’assessora alle Infrastrutture e Mobilità

Stupore di fronte alle parole del ministro Salvini, che ieri a Bologna, a un banchetto della Lega, “ha scaricato sulla concessionaria Autostrade la responsabilità dello stallo del progetto del Passante. Nella sua veste di ministro, quando non più di tardi di un mese fa ci siamo incontrati a Roma, aveva confermato come quella del Passante di Bologna fosse un’infrastruttura strategica per tutto il Paese, insieme alla Gronda di Genova”. Queste le parole del presidente della Regione, Michele de Pascale, e dell’assessora alle Infrastrutture e Mobilità, Irene Priolo.

“Risultano ormai evidenti le difficoltà legate alle concessioni- proseguono de Pascale e Priolo– ma, dopo due anni e mezzo, non possiamo accettare questo livello di incertezza. È responsabilità del Governo dare una linea chiara per arrivare a un risultato e noi abbiamo a più riprese manifestato la nostra piena collaborazione”.

“Vogliamo continuare a dare fiducia alle istituzioni- concludono presidente e assessora-, e questo a prescindere dal colore politico. Per questo confidiamo che la discussione in atto tra ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme al ministero dell’Economia e delle Finanze, sul piano economico di ASPI porti a un reperimento delle risorse per il completamento di un’opera fondamentale e per dare il prima possibile risposta ai nostri i cittadini che, ogni giorno, subiscono il traffico di un nodo estremamente congestionato”.

(9 marzo 2025)

