Bologna, USIF: “Siamo lavoratori incaricati di gestire l’ordine pubblico e chiediamo tutele”

“L’Unione Sindacale Italiana Finanzieri condanna fermamente i gravi disordini verificatisi ieri a Bologna, dove gli scontri tra gruppi di manifestanti hanno coinvolto le forze di polizia in violenti scontri. Il nostro ruolo, come operatori di polizia, è assicurare la sicurezza pubblica, indipendentemente dalle ideologie. Non è più tollerabile che gli uomini in divisa subiscano quotidianamente minacce, insulti e aggressioni durante l’esercizio delle proprie funzioni. USIF porta avanti da tempo una campagna di sensibilizzazione e un dialogo costante con la politica per ottenere strumenti normativi che offrano una reale deterrenza. A tal proposito, ribadiamo la necessità di un Daspo economico che colpisca i delinquenti che attaccano le forze dell’ordine, prevedendo anche sanzioni economiche. Solo misure concrete e severe possono garantire una protezione efficace per chi opera in difesa dello Stato e dei cittadini. Ogni azione violenta contro le forze dell’ordine deve essere contrastata con nuove e incisive normative di tutela”.

Lo comunica, in una nota, la Segreteria Nazionale dell’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF).

(10 novembre 2024)

