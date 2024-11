Furto al “Lidl” di via Corticella

Nel tardo pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato, in particolare una volante del Commissariato Bolognina Pontevecchio, si recava nei pressi della “Lidl” sita in via Corticella, a seguito di una segnalazione pervenuta sulla linea 113, dove il richiedente affermava di avere fermato un soggetto autore di furto.

Nello specifico, il dipendente del supermercato notava un soggetto che sottraeva diversi prodotti alcolici, n. 10 bottiglie di birra e n.3 di grappa, dal valore di circa 42€, ponendoli all’interno della sua borsa a tracolla. L’uomo, un cittadino italiano classe 1974, dopo aver prelevato la suddetta merce e con fare sospetto si recava all’uscita tentando la fuga, dove veniva però fermato dallo stesso dipendente.

Gli Agenti giunti sul posto, bloccavano il soggetto e lo sottoponevano a controllo.

Da maggiori accertamenti risultava che l’uomo avesse a suo carico numerosissimi reati contro il patrimonio, nello specifico era solito commettere furti e rapine presso supermercati e attività commerciali del centro di Bologna. In particolare, lo stesso è stato denunciato per ben 6 volte solo da settembre ad oggi. Per tale motivo, qualche giorno fa il Tribunale di Bologna ha sostituito la misura del divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna con quella della custodia cautelare in carcere.

Informa un comunicato stampa della Polizia di Stato.

(12 novembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata