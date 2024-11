Scontri a Bologna, Silp-Cgil: “Un leader dell’estrema destra dava ordini ai responsabili dell’ordine pubblico”. Smentita della Questura

“Condanniamo con fermezza la violenza, indipendentemente dalla sua origine. Tuttavia, riteniamo inaccettabile quanto abbiamo potuto osservare in alcune immagini che mostrano uno dei leader dei movimenti di estrema destra dare ordini ai funzionari responsabili dell’ordine pubblico”, è parte del testo della nota stampa resa nota dalla segreteria nazionale del Silp Cgil. l’accusa è precisa e circostanziata: c’era qualcuno di Casapound o della Rete dei Patrioti che durante il corteo neofascista “dava ordini ai funzionari pubblici”.

Un fatto gravissimo, quello stigmatizzato dal sindacato dei poliziotti, secondo il quale chi ha deciso di consentire la manifestazione neofascista, “non ha tenuto conto del contesto delicato in cui si sono svolte le manifestazioni” ponendo così i “presupposti per l’intensificarsi di scontri e tensioni”.

Secca la smentita della Questura di Bologna che ha parlato di “normale dialogo” smentendo “categoricamente” che membri di Casapound o altri “abbiano inciso sulle determinazioni adottate circa le modalità di svolgimento dell’iniziativa”. Lo scrive Repubblica. Va detto che il sindacato di Polizia si riferisce a estrema destra ipotizzando che potesse trattarsi di “qualcuno di Casapound o della Rete dei Patrioti”. Per la Questura “quando si tratta di manifestazioni preavvisate, viene sempre posto in essere indipendentemente dalla natura dell’iniziativa e dell’identità dei suoi organizzatori” valutando positivamente che la manifestazione abbia avuto una “durata minore” concludendosi “prima dell’arrivo in piazza XX Settembre, ove, da preavviso, sarebbe dovuta terminare”.

Il Silp Cgil ha quindi espresso la propria solidarietà “alle poliziotte e ai poliziotti coinvolti nei gravi incidenti avvenuti a Bologna” parlando di “eventi inaccettabili” che riportano a “situazioni già conosciute”.

(10 novembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata