Manifestazione Rete dei patrioti. La dichiarazione della Capo di Gabinetto Matilde Madrid sui rilievi della Prefettura

“In merito al comunicato diramato dalla Prefettura di Bologna, rilevo che la nota non riporta l’esito del comitato provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica citato che, come correttamente si afferma, è la sede nella quale vengono acquisiti e analizzati tutti gli elementi per valutare l’impatto di una manifestazione sull’ordine e la sicurezza pubblica nella città. In quella sede, alla quale il Sindaco ed io eravamo presenti, si è definito che la manifestazione della Rete dei patrioti, su disposizione del Prefetto e su conforme parere degli astanti, si sarebbe dovuta svolgere fuori dall’area del centro storico, ipotizzando come luogo Piazza della Pace, e per tale finalità si sarebbe attivata la Questura, che a sua volta avrebbe dovuto prendere contatto con gli organizzatori.

Mi auguro la Prefettura vorrà rettificare quanto scritto sul punto. Diversamente, per quanto irrituale, ma per necessità di trasparenza assoluta verso i cittadini bolognesi, dovremo divulgare il verbale della seduta richiamata.”

Così il comunicato della Capo di Gabinetto Matilde Madrid pubblicato integralmente.

(10 novembre 2024)

