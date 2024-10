Pierpaolo Spollon al Teatro Duse con “Quel che provo dir non so”

Cos’è un’emozione? Come nasce e da dove viene? Siamo sicuri di saper riconoscere tutte le emozioni che sentiamo? E ancora, quanto è importante riuscire dare un nome a ciò che proviamo? A queste domande, il 18 ottobre alle ore 21 sul palco del Teatro Duse di Bologna cercherà di rispondere Pierpaolo Spollon con lo spettacolo “Quel che provo dir non so”, scritto dall’attore veneto insieme a Matteo Monforte, per la regia di Mauro Lamanna.

Figlio di un papà commissario di Polizia e di una mamma segretaria dell’Esercito Italiano, Pierpaolo proverà a risolvere tutti i quesiti raccontando in scena, attraverso un monologo divertente e autoironico, quali sono stati i suoi turbolenti rapporti con le emozioni, dall’infanzia fino ad oggi.

Pierpaolo Spollon

QUEL CHE PROVO DIR NON SO

di Matteo Monforte, Pierpaolo Spollon

regia Mauro Lamanna

(14 ottobre 2024)

