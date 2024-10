Han Kang vince il Premio Nobel per la Letteratura 2024 e va subito in scena all’Arena del Sole

La scrittrice sudcoreana Han Kang ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura 2024, che le è stato assegnato dall’Accademia Svedese: nella sua «prosa intensamente poetica – come si legge nella motivazione – Han Kang affronta traumi storici e insiemi invisibili di regole e, in ciascuna opera, espone la fragilità della vita umana. Ha una consapevolezza unica delle connessioni tra corpo e anima, vivi e morti, e nel suo stile poetico e sperimentale è diventata una innovatrice nella prosa contemporanea».

Kang è nata nel 1970, ed è nota soprattutto per il romanzo La vegetariana pubblicato in Corea del Sud nel 2007 e in Italia da Adelphi nel 2016.

La notizia arriva a qualche giorno dal prossimo debutto dello spettacolo La vegetariana, tratto dall’omonimo romanzo, che andrà in scena in prima assoluta dal 25 al 27 ottobre al Teatro Arena del Sole di Bologna, all’interno del focus Opening – Showcase Italia di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale.

Il testo, adattato dall’attrice e regista Daria Deflorian e dalla scrittrice Francesca Marciano, è diretto dalla stessa Deflorian, anche in scena, insieme a Paolo Musio, Monica Piseddu, Gabriele Portoghese.

Lo spettacolo è una produzione INDEX; in coproduzione con Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello; in corealizzazione con Romaeuropa Festival, TPE – Teatro Piemonte Europa, Triennale Milano Teatro, Odéon-Théâtre de l’Europe, Festival d’Automne à Paris, Théâtre Garonne, Scène Européenne – Toulouse; con la collaborazione di ATCL / Spazio Rossellini, Istituto Culturale Coreano in Italia; con il supporto di MiC Ministero della Cultura.

Tournée 2024/2025

dal 25 al 27 ottobre 2024, Teatro Arena del Sole, Opening – Showcase Italia – Bologna

dal 29 ottobre al 3 novembre 2024, Teatro Vascello, Romaeuropa Festival – Roma

dall’8 al 16 novembre 2024, Ateliers Berthier / Théâtre de l’Odéon, Festival d’Automne – Parigi

dal 20 al 22 novembre 2024, Théâtre Olympia – Centre dramatique national – Tours

dal 27 al 29 novembre 2024, Triennale Milano – Milano

dal 21 al 24 gennaio 2025, Théâtre Garonne – scène européenne – Toulouse

dal 28 gennaio al 2 febbraio 2025, Teatro Astra – Torino

5 e 6 febbraio 2025, Théâtre Charles Dullin – Chambéry

dal 10 al 12 febbraio 2025, Théâtre la Vignette – Montpellier

(11 ottobre 2024)

