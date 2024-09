Al Teatro Duse, Alessandro Baricco presenta “Abel Concerto”

Ultime poltrone libere per assistere, sabato 28 settembre (ore 21) al Teatro Duse di Bologna, al ritorno in scena di Alessandro Baricco che, dal palcoscenico di Via Cartoleria, darà il via al tour di ‘Abel Concerto’. Lo scrittore torinese sarà accompagnato dai musicisti Cesare Picco, Roberto Tarasco e Nicola Tescari, per leggere e ‘suonare’ 7 capitoli del suo ultimo libro: Abel, pubblicato da Feltrinelli.

“Mi andava di portare sul palco il sound di Abel – spiega Baricco – mi sono immaginato una band capace di far diventare quelle pagine un’esperienza sonora. Quel che posso fare io e che farò è leggerle cercando sempre il loro suono prima che il loro significato e quel che ho chiesto ai tre musicisti è stato di portare la mia voce in un paesaggio sonoro lungo 90 minuti. Li ho scelti perché mi piace il loro lavoro, perché mi piacciono loro. Sono sicuro che vi porteranno dove voglio arrivare”.

Abel, definito dal suo autore un western metafisico, è stato pubblicato a novembre 2023 e da allora non ha smesso di raccogliere un grande successo di pubblico e di critica. Abel Concerto è una produzione Savà Produzioni Creative e Feltrinelli, in collaborazione con Scuola Holden. È uno degli eventi con cui la Scuola Holden festeggia, nel 2024, i suoi primi 30 anni di vita.

Savà Produzioni Creative e Feltrinelli

in collaborazione con SCUOLA Holden

Alessandro Baricco

ABEL CONCERTO

voce Alessandro Baricco

keyboards, live electronics, voce Cesare Picco

scenofonia Roberto Tarasco

synth, tastiere, live electronics Nicola Tescari

coordinamento musicale Gloria Campaner



(23 settembre 2024)

