Madalina, bambina di 3 anni, si allontana da casa. E’ subito ritrovata

Un compleanno da ricordare quello di Madalina, una bambina moldava di 3 anni, che in data odierna si è allontanata improvvisamente dalla propria abitazione. In mattinata, infatti, la piccola Madalina si trovava a casa con la nonna, in Via Vezza in Zona San Donato, mentre la madre era a lavoro e il padre era uscito da poco per comprare il necessario per festeggiare il compleanno di Madalina che proprio oggi compie 3 anni. Approfittando di un momento in cui la nonna era impegnata a preparare la colazione per lei e per la sorellina di 4 anni, Madalina è uscita di casa da sola fino ad arrivare presso un cantiere ad un centinaio di metri dall’abitazione.

La nonna, dopo pochi minuti, si rendeva conto che la piccola non era più in casa, dunque, in preda ad una forte agitazione scendeva in strada per cercarla. Nel frattempo, un operaio italiano del 59 che lavorava presso il cantiere di Via Tartini 4, vedeva questa bimba da sola, quindi, contattava subito la locale Sala Operativa per segnalarne la presenza e in pochi minuti gli Agenti delle Volanti, Lorenzo e Giuseppe, si recavano sul posto.

La bimba, trovata fortunatamente in buona salute, veniva subito tranquillizzata dagli Agenti ma, a causa della tenera età, non sapeva riferire nulla in merito alla propria abitazione né tanto meno il nome dei genitori, motivo per cui gli Agenti, prendendo la piccola con sé, iniziavano a fare numerosi giri in zona per cercare di individuare qualche familiare o l’abitazione. Dopo diversi minuti, passati a percorrere tutte le vie limitrofe, gli operatori notavano una donna anziana in lacrime nei pressi del cantiere. Pensando potesse essere una familiare della bimba, Lorenzo e Giuseppe, la raggiungevano e costatavano effettivamente che si trattava proprio della nonna di Madalina che, alla vista della nipote nelle mani sicure degli Agenti, tirava finalmente un grosso sospiro di sollievo dopo quei momenti di panico.

Gli Agenti, giunti in Questura unitamente alla nonna, continuavano a rassicurare la piccola Madalina che fortunatamente nel tragitto da casa al cantiere, luogo tra l’altro pericoloso per una bimba così piccola, è rimasta incolume; durante l’attesa dell’arrivo dei genitori in Questura, gli Agenti hanno giocato con lei consegnandole anche un album da colorare e dei piccoli giocattoli.

Un plauso, dunque, agli Agenti che hanno subito soccorso la piccola e si sono attivati velocemente per capire da dove potesse essersi allontanata, rintracciando di fatto la nonna; Madalina è stata riaffidata successivamente ai genitori che hanno ringraziando più volte gli Agenti intervenuti a cui hanno chiesto una foto ricordo.

(15 luglio 2024)

