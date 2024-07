Il Teatro delle Ariette in “Benvenuti a Mahagonny!”, il 17 luglio

Arriva mercoledì 17 luglio, alle ore 21, nella Piazza di Castelletto lo spettacolo “Benvenuti a Mahagonny!” nell’ambito di “Territori da curare”, decima edizione del progetto “Territori da cucire”, ideato e diretto dal Teatro delle Ariette, realizzato con il contributo del Comune di Valsamoggia, nell’ambito di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna-Territorio Turistico Bologna-Modena.

In seguito alla straordinaria alluvione del 20 maggio, che ha colpito il Comune di Valsamoggia e in particolare Via Marzatore, il progetto “Territori da cucire”, per questa edizione straordinaria, ha cambiato nome ed è diventato “Territori da curare”. «Dopo nove edizioni di cucitura è questa ora la sfida: quale vita immaginiamo per il territorio che abitiamo, per noi e per il pianeta? – scrive il Teatro delle Ariette – Cura è la parola chiave, il sentimento che ci guida in questo nuovo cammino». È a partire da queste considerazioni, che il Teatro delle Ariette torna ad abitare il luogo simbolo della comunità, la Piazza, spazio del dialogo, della convivenza civile, pacifica e democratica, con il progetto di teatro di comunità che porta avanti da dieci anni. Libero adattamento del testo di Bertolt Brecht “Ascesa e caduta della città di Mahagonny”, lo spettacolo vede coinvolti, guidati dal Teatro delle Ariette, 40 cittadini di differente età e provenienza culturale che, come per gli spettacoli delle edizioni precedenti, dopo aver preso parte agli incontri del laboratorio, partecipano a tutte le fasi dell’allestimento. Città immaginaria che nasce, si sviluppa e sprofonda in una veloce decadenza, Mahagonny non ha eroi positivi, sono tutti sfruttati e sfruttatori, sono tutti perseguibili in una civiltà dove tutto è lecito e l’illecito cresce a dismisura. «Noi oggi viviamo in un’eterna Mahagonny – scrivono le Ariette – È un’opera che ci induce a riflettere sui tempi che stiamo vivendo, ad osservare noi stessi e a porci tante domande: cosa desidero per me e per gli altri? Come posso ripensare la mia esistenza in un mondo dove tutto cambia così velocemente? In cosa credo? Quali ideali sono disposto a mettere in campo? Come posso ritrovare quel senso di appartenenza che mi viene sottratto giorno dopo giorno?».

Prossimi appuntamenti: Piazza di Bazzano (24 luglio), Piazza di Savigno (31 luglio) con l’Assemblea cittadina.

con il contributo di Comune di Valsamoggia

nell’ambito di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena

(17 luglio 2024)

