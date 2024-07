Polizia di Stato di Bologna: attivisti presso Palazzo D’Accursio in Piazza Maggiore

Intorno alle 17.00 di oggi, in Piazza Maggiore, una quindicina di attivisti riconducibili al movimento di “Extinction Rebellion” si sono posizionati davanti all’ingresso di Palazzo d’Accursio, dove si sedevano a terra incatenandosi con alcuni lucchetti, mentre altri manifestanti si calavano dalla terrazza del Palazzo srotolando uno striscione sulla facciata, in segno di protesta contro il vertice nazionale in corso.

Immediatamente il personale Digos, unitamente ad alcuni equipaggi di volante e al contingente di rinforzo, intervenivano sul posto dove, al fine di liberare l’accesso al palazzo comunale, sollevavano e spostavano i manifestanti posizionati a terra.

Una decina di attivisti venivano accompagnati presso gli uffici della Questura per l’attività di identificazione e i conseguenti accertamenti tutt’ora in corso.

(9 luglio 2024)

