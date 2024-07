G7 a Bologna, la dichiarazione del sindaco Lepore

di Redazione Bologna

“Bologna, città della Conoscenza, è al centro di una rivoluzione fondamentale che non investe solo il piano dell’innovazione tecnologica ma anche il modo in cui queste tecnologie vengono adottate. Il Tecnopolo è una infrastruttura strategica per il paese e per l’Europa, capace di attrarre investimenti internazionali e che cambierà in meglio la vita delle persone su tanti temi, dalla salute, alla crisi climatica, all’agricoltura, l’industria e una migliore gestione delle risorse. Una realtà che rappresenta anche un grande elemento di attrazione di talenti sul quale stiamo investendo importanti risorse. Il G7 in corso in questi giorni nella nostra città sarà una importante occasione per presentare Bologna e la sua centralità sui temi dei big data e dell’intelligenza artificiale. Ringrazio tutte le istituzioni che stanno lavorando a questo obiettivo e la Ministra Bernini per questa importante opportunità di confronto.”

Così Matteo Lepore, Sindaco di Bologna, in una nota stampa inviata alle redazioni.

(9 luglio 2024)

