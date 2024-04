Un patto di collaborazione per la riqualificazione del percorso pedonale ed il miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale in via Castiglione

La Giunta nella seduta di oggi ha deliberato l’approvazione di un patto di collaborazione tra il Comune di Bologna e la Soc. Futura Costruzioni Srl, per la realizzazione di interventi inerenti la riqualificazione del percorso pedonale e al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale in via Castiglione, nel tratto compreso tra il civico 115 e l’incrocio con via Putti (rotatoria).

I lavori, che partiranno già nei prossimi giorni, consisteranno nell’arretrare il muro di confine all’interno della proprietà privata che affaccia sia su via Putti, sia su via Castiglione, per consentire successivamente la costruzione di un marciapiede pubblico di dimensioni idonee al transito dei pedoni con larghezza di un metro e mezzo, compresi i cordoli perimetrali.

La progettazione e la realizzazione saranno a cura della Soc. Futura Costruzioni Srl, che cederà a titolo gratuito al Comune le aree private di sua proprietà, necessarie alla realizzazione del marciapiede. Il Comune, da parte sua, si impegna a realizzare il tratto di marciapiede a completamento del percorso esistente con un importo di 140 mila euro, disponibili sul bilancio 2024.

(23 aprile 2024)

