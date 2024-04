Polizia di Stato. Passaporti: un nuovo protocollo d’intesa tra la Questura di Bologna, IRCCS Policlinico di Sant’Orsola, IRCCS Rizzoli e AUSL Bologna

Agevolare e rendere più rapido il rilascio dei passaporti per i dipendenti dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola, IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli e Ausl di Bologna. Con questo obiettivo nasce il nuovo protocollo d’intesa, siglato oggi presso la Questura di Bologna dal Questore Antonio Sbordone e i Direttori degli Enti Sanitari di cui sopra, rispettivamente il dott. Paolo Bordon, il Dott. Anselmo Campagna e la Dott.ssa Chiara Gibertoni.

L’accordo entrerà in vigore a partire dalla metà di maggio e permetterà ai lavoratori delle Aziende sanitarie in oggetto di richiedere un appuntamento presso i posti di Polizia situati all’interno delle strutture ospedaliere. Si prevede la disponibilità di 20 appuntamenti a settimana in ogni azienda, per un totale di 240 procedure in più al mese garantite dall’Ufficio Passaporti della Questura, in aggiunta a quelle già prenotabili dai cittadini online all’indirizzo https://passaportonline.poliziadistato.it/.

Potranno accedere al servizio tutti i lavoratori che spesso hanno necessità, con minimo preavviso, di intraprendere un viaggio all’estero per ragioni professionali. Le procedure per gli appuntamenti saranno gestite internamente da ogni struttura sanitaria e il personale sanitario sarà informato sulle modalità per prendere appuntamento e su tutte le informazioni aggiuntive.

Il competente Ufficio Passaporti della Questura curerà la gestione di questa nuova procedura di rilascio dei documenti di espatrio che, una volta pronti, verranno consegnati ai destinatari dagli stessi addetti ai Posti di Polizia all’interno delle Strutture ospedaliere.

Le direzioni generali delle aziende coinvolte, riunite oggi per la firma del protocollo, hanno espresso grande soddisfazione per l’intesa e rinnovato la disponibilità a collaborare con la Questura per agevolare le attività di rilascio dei documenti e per ogni attività che possa essere di supporto alla comunità.

(23 aprile 2024)

