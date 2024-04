In Bolognina con furore e più colore, domani e sabato due giorni di cultura e comunità

Venerdì 19 e sabato 20 aprile, tanti appuntamenti proposti nell’ambito di I love Bolognina, il progetto che vede coinvolti Quartiere Navile, Casa di Quartiere Katia Bertasi, Auser Bologna, Acer, Hotel Guercino e altre realtà della zona.

Venerdì 19 aprile alle 19, in collaborazione con il Museo Temporaneo Navile, verrà presentata alla Casa di Quartiere Katia Bertasi la mostra fotografica sui volti della Bolognina a cura di Daria Ortolani.

Sabato 20 aprile alle 17.15, in via Fioravanti angolo via Tibaldi, verrà inaugurato un nuovo murale dell’artista Gianluca Cresciani e subito dopo, alle 18, l’appuntamento sarà in via Serra 24 e 26, per scoprire la targa in ricordo dell’opera di street art-arte temporanea di Gianluca Cresciani realizzata prima della ristrutturazione dell’edificio Acer. Chiusura alle 18.30 nel cortile dell’Hotel Guercino con aperitivo e concerto della band Magenta#9.

Parteciperà la presidente del Quartiere Navile.

(18 aprile 2024)

