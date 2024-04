Al Teatro Arena del Sole “Santa Giovanna dei Macelli”, dal 18 al 21 aprile

ErosAntEros presenta in prima assoluta al Teatro Arena del Sole di Bologna, dal 18 al 21 aprile, la nuova produzione Santa Giovanna dei Macelli di Bertolt Brecht, che vede in scena la band cult slovena Laibach insieme a un cast internazionale composto dagli attori sloveni del Mladinsko gledališče, da attori del Théâtre National du Luxembourg, tra cui Marco Lorenzini, e dagli interpreti italiani Danilo Nigrelli e la stessa Agata Tomšič, fondatrice della compagnia ravennate insieme a Davide Sacco.

Una produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale in coproduzione con Slovensko mladinsko gledališče, TNL – Théâtre National du Luxembourg, ErosAntEros – POLIS Teatro Festival, Teatro Stabile di Bolzano.

Lo spettacolo, che chiude il Focus Lavoro, un palinsesto immaginato da ERT per la città di Bologna, che ha avuto inizio a gennaio con spettacoli e attività culturali dedicate, porta sul palcoscenico i temi dell’economia, la speculazione finanziaria, lo sfruttamento dei lavoratori: cuore pulsante del dramma di Brecht, divenuto un classico del Novecento, scritto in seguito al grande crollo della borsa di New York del 1929, che condusse, gli Stati Uniti prima e l’Europa poi, a dieci anni di crisi economica, fallimenti di industrie, abbandono delle terre, disoccupazione, miseria, fino alla Seconda Guerra Mondiale.

Siamo a Chicago, capitale dell’industria della carne in scatola, durante la Grande depressione del 1929. Il magnate Mauler, interpretato da Danilo Nigrelli, ama atteggiarsi da filantropo, ma è mosso solo da ragioni personali di guadagno e cerca di salvarsi stritolando nelle sue speculazioni gli altri azionisti, le ditte concorrenti, i fabbricanti di carne, gli allevatori di bestiame, i piccoli risparmiatori. Contro di lui c’è la classe operaia, sulla quale ricade il peso maggiore della crisi. Giovanna Dark, Agata Tomšič, missionaria di un’organizzazione religiosa, i Black Hats, che va predicando l’umiltà e la preghiera per i quartieri poveri, tenta di convertire Mauler alla carità cristiana. Giovanna però finisce vittima dei suoi giochi demagogici e, involontariamente, cade in un trabocchetto dei padroni.

Lo spettacolo è l’occasione per ErosAntEros di confrontarsi con il collettivo musicale Laibach, a cui è affidata la composizione di undici brani originali con le parole di Brecht e l’interpretazione dell’Esercito della Salvezza dei Cappelli Neri, i Black Hats.

Scioperi generali, conflitti internazionali, mancanza di diritti e precarietà fanno parte di un montaggio di diversi ordini di realtà, che entrano in dialogo con il testo fortemente politico di Brecht. Un dialogo che la compagnia crea attraverso il suo particolare linguaggio teatrale “documentato”, come gli stessi ErosAntEros definiscono, che fa interagire la propria estetica con fonti eterogenee e tracce di attualità, portate sul palcoscenico con l’utilizzo di immagini e video di fatti effettivamente accaduti.

Nel testo il mattatoio diventa la metafora delle condizioni dei lavoratori nella società capitalista: Brecht utilizza immagini di macellazione per descrivere la disumanità dei capitalisti, in particolare di Mauler “il re della carne”, “macellaio di carne umana”.

Creando un parallelismo con il capitalismo contemporaneo globalizzato, la compagnia sceglie di rappresentare lo spettacolo in più lingue, opportunità resa possibile dalla collaborazione di diversi coproduttori europei, suddividendo drammaturgicamente l’utilizzo delle quattro lingue (italiano, sloveno, tedesco e inglese) tra i diversi personaggi: i Lavoratori parlano in sloveno e sono incarnati da quattro attori del Mladinsko gledališče (Klemen Kovačič, Ivan Peternelj, Katarina Stegnar, Matija Vastl); i Proprietari parlano in tedesco (Felix Adams, Maximilien Ludovicy-Blom, Wolfram Koch, Pitt Simon, Philippe Thelen); i Black Hats cantano in inglese (Laibach); Mauler (Danilo Nigrelli) parla in italiano, ma quando si rivolge ai proprietari è tradotto in tedesco dal suo intermediario Slift, interpretato da un attore sloveno, sempre del Mladinsko, poliglotta che recita anche in italiano e inglese (Blaž Šef); Giovanna Dark (Agata Tomšič) parla in italiano, ma si rivolge ai lavoratori in sloveno; il Giornalista (Marco Lorenzini) utilizza la lingua della comunicazione: l’inglese.

TEATRO ARENA DEL SOLE

dal 18 al 21 aprile

Santa Giovanna dei Macelli di Bertolt Brecht

ideazione, regia e spazio Davide Sacco e Agata Tomšič / ErosAntEros

musiche originali dal vivo Laibach

prima assoluta

www.emiliaromagnateatro.com

(9 aprile 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata