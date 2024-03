Il Comune di Bologna ricorda Marco Biagi

Martedì 19 marzo ricorre il ventiduesimo anniversario dell’uccisione di Marco Biagi. Alle 17, il sindaco Matteo Lepore deporrà una corona in piazzetta Marco Biagi.

Alle 19.50, con ritrovo alle 19.20, dalla piazza Medaglie d’Oro della Stazione centrale partirà la staffetta simbolica che in bicicletta giungerà in via Valdonica seguendo il percorso che Marco Biagi compì quella sera del 2002. Alle 20.05 a conclusione del percorso verrà deposta una corona di fiori e, dopo un minuto di raccoglimento, si svolgerà una breve cerimonia di commemorazione. Parteciperà la vicesindaca Emily Clancy.

(18 marzo 2024)

