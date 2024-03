Incendio nella notte a Bologna. Muoiono tre bambini e la loro madre

Tre bambini e la loro madre sono morti un incendio scoppiato nella notte a Bologna causato da una stufetta elettrica lasciata accesa che ha scatenato l’incendio. La donna deceduta, 31enne di origine rumena Stefania Alexandra Nistor, è morta durante il trasporto all’ospedale Maggiore.

I fatti in un appartamento di via Bertocchi 55. Sul posto subito intervenuti personale medico, vigili del fuoco e la Polizia, insieme alle automediche a ambulanze del 118.

Il Sindaco Lepore in un messaggio alla città ha espresso “il profondo dolore e cordoglio della città per questa terribile tragedia, che ha spezzato la vita di una giovane famiglia. Attendiamo di conoscere, dagli accertamenti in corso, maggiori dettagli sulle cause dell’incendio e sull’identità delle persone coinvolte. Ai familiari e ai cari delle persone colpite va la nostra sentita e fattiva vicinanza”.

Ulteriori accertamenti sono in corso.

(15 marzo 2024)

