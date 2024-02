Relazioni internazionali. Emilia-Romagna e Québec insieme per la ricerca

Si rafforza la collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il Québec (Canada), porta commerciale tra l’Europa e le Americhe. Lunedì 26 febbraio alle ore 10,30, in Regione a Bologna nella Sala polifunzionale (viale Aldo Moro 52, piano terra), il presidente Stefano Bonaccini e Martine Biron, ministra delle Relazioni Internazionali, della Francofonia e della condizione femminile del Québec, firmeranno un protocollo d’intesa per sostenere iniziative nei settori della cultura, ricerca, scienza, istruzione, agroalimentare e sviluppo economico.

Con la delegazione canadese saranno presenti, per la Regione, anche l’assessora regionale all’Università e Ricerca, Paola Salomoni, e il capo di Gabinetto della Presidenza, Andrea Orlando. Il punto stampa per la firma del protocollo e l’illustrazione dei contenuti si svolgerà unicamente in presenza.

(23 febbraio 2024)

