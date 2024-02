Tutela del consumatore, rilevati molti illeciti in un servizio congiunto tra Polizia Locale e Ispettorato Territoriale del Lavoro

Un pubblico esercizio e un laboratorio alimentare sorpresi ad esercitare la propria attività in presenza di molteplici irregolarità. È quanto è emerso nei giorni scorsi da un servizio di controllo straordinario effettuato nel centro storico da Polizia Locale e Ispettorato Territoriale del Lavoro. Le verifiche si sono concentrate nella zona del Quadrilatero e ha visto impegnati quattro agenti e un ufficiale della Polizia Locale, oltre a quattro ispettori dell’Ispettorato del Lavoro. Dei quattro esercizi controllati, due sono risultati inadempienti in diverse situazioni. Un pubblico esercizio ha presentato irregolarità in materia di etichettatura dei prodotti di panificazione, oltre a carenze sulle indicazioni di ingredienti ed allergeni presenti nei prodotti somministrati, oltre ad infrazioni legate al dehors e altre inadempienze sugli avvisi obbligatori da tenere all’interno dell’esercizio, sempre a tutela del consumatore.

Nel dehors completamente abusivo di un laboratorio alimentare invece, si è registrata un’attività di somministrazione, pratica riservata a bar e ristoranti e vietata ai laboratori per questioni igieniche. Non solo, come nel caso del pubblico esercizio controllato precedentemente, sono state rilevate carenze sulla corretta indicazione di ingredienti ed allergeni.

In questo locale è dovuto intervenire anche l’Ispettorato del Lavoro, che ha accertato la presenza all’interno di un lavoratore irregolare.

(23 febbraio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata