Sul caso delle commesse Anas sarebbe spuntata un’intercettazione in cui si parla di “accordo con la Lega”

Secondo Sky TG 24 sarebbe fissato per il il 3 gennaio, ma la data non è certa, il primo confronto tra gli indagati e il gip di Roma che ha disposto cinque misure cautelari nell’ambito di una indagine della Procura su presunti illeciti in commesse in Anas tra cui una a 180 milioni di euro per il risanamento di gallerie e che vede coinvolto anche Tommaso Verdini, il figlio dell’ex parlamentare a sua volta finito nel registro degli indagati in un fascicolo in cui si procede per corruzione e turbativa d’asta.

Secondo il sito dell’autorevole testata giornalistica gli interrogatori di garanzia saranno fissati dal giudice dopo le festività di Capodanno. nel frattempo si è scatenato l’inferno alla Camera, con le opposizioni che hanno chiesto a gran voce al ministro delle Infrastrutture e vice premier, Matteo Salvini, di riferire in parlamento.

L’articolo di Sky TG 24 continua con la citazione di una “intercettazione” nella quale l’imprenditore Pileri “si spinge a citare anche un presunto accordo con la Lega. L’articolo cita testualmente: “Quando s’è fatto la lista d’accordo […] è passato con loro e gli ha dato una mano quello della Lega, lui ha fatto un accordo con quelli della Lega di futura collaborazione con Matteo e con noi tramite Freni” (come da screenshot di seguito dal sito ufficiale).

Secondo altre fonti di stampa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, già uomo dell’anno 2023 secondo l’incommentabile quotidiano di Sechi, sarebbe molto preoccupata per i possibili sviluppi della questione. “Gran brutta storia”, avrebbe detto ai suoi.

(30 dicembre 2023)

