Licenziamenti all’Agenzia Dire, dichiarazione del sindaco Matteo Lepore

“Siamo vicini ai giornalisti dell’agenzia di stampa DIRE che giovedì e venerdì hanno scioperato contro i 15 licenziamenti attivati dal loro editore, di cui 2 nella sede di Bologna” lo afferma il Sindaco di Bologna Matteo Lepore in una nota stampa inviata in redazione.

“A Bologna la DIRE ha una redazione importante che offre un servizio fondamentale non solo agli organi di stampa, ma anche alle istituzioni” continua la nota “che quotidianamente e tempestivamente sono informate su quello che accade nel nostro territorio. Per questo ribadiamo la necessità di tutelare le professionalità impiegate e i posti di lavoro, che vanno difesi in ogni modo. Auspico che l’editore ritiri i licenziamenti e si confronti con i giornalisti e con i sindacati per trovare soluzioni alternative”.

(16 dicembre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata