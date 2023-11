Controlli delle forze dell’ordine in zona universitaria

Nel pomeriggio di ieri è stato attuato un servizio di controllo straordinario del territorio nella zona universitaria di Bologna, mirato a garantire la sicurezza pubblica in un’area che, per sua natura, è frequentata principalmente dagli studenti. Il servizio, svolto nel turno 13-19, ha coinvolto un vasto contingente di forze dell’ordine, tra cui tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, un equipaggio della Divisione di Gabinetto, 10 agenti del VII Reparto Mobile e un team cinofili della Polizia Locale.

Le aree di interesse, comprese tra Piazza Verdi, via Petroni, via Zamboni, Piazza Aldrovandi, via Belle Arti e limitrofe, sono state soggette ad un accurato controllo sia da parte dei veicoli di servizio sia attraverso pattuglie a piedi. L’obiettivo principale è stato garantire la massima visibilità per prevenire fenomeni delittuosi in un orario in cui le zone sono frequentate principalmente da studenti.

Al termine del servizio risultano identificati 69 soggetti, di cui 28 cittadini stranieri; sequestrati 23,50 grammi di hashish, rinvenuti nei pressi di Piazza Scaravilli; l’accompagnamento di un uomo di origine gambiana sprovvisto di documenti, attualmente a disposizione del locale Ufficio Immigrazione.

Il sequestro di sostanza stupefacente sottolineano l’importanza di servizi come quello sopra descritto nel garantire la sicurezza nella zona. L’operazione evidenzia l’impegno costante della Polizia di Stato nella promozione di un ambiente sicuro e protetto per la comunità universitaria.

(24 novembre 2023)

