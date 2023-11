Operazione “Caserme Rosse”, la dichiarazione del sindaco Matteo Lepore

“Vorrei esprimere a nome della città ai Carabinieri e alla Direzione distrettuale antimafia il plauso per l’operazione di questa mattina all’alba denominata “Caserme Rosse”, che ha portato all’arresto di 8 persone e che ha impegnato diversi militari dell’Arma.

Un intervento importante che affonda un nuovo duro colpo alla rete di spacciatori attiva in alcune zone della città. Il paziente lavoro di indagine, durato più di un anno, oltre ad assicurare i membri del sodalizio criminale alla giustizia, consente anche di mettere in luce le dinamiche di controllo di questi gruppi in alcune zone della Bolognina e della Barca, usate non solo come piazze di spaccio ma anche come veri e propri depositi a cielo aperto delle sostanze stupefacenti, interessando parchi pubblici e parcheggi. Informazioni preziose per il lavoro di presidio del territorio che tutte le istituzioni sono chiamate ad esercitare. Dobbiamo continuare a lavorare assieme e smontare pezzo pezzo le organizzazioni criminali cittadine.”

Così un comunicato stampa del Comune di Bologna.

(24 novembre 2023)

