di Ghita Gradita

Morgan è fuori da X Factor per “comportamenti incompatibili” dopo un poco elegante scambio con Fedez, diventato poi assai colorito. Morgan ha tenuto una conferenza stampa via Whatsapp dove ha reso noto il suo pensiero. L’ANSA ne pubblica stralci di peso [sic]. La notizia, per quanto ci riguarda, finisce qui.

(21 novembre 2023)

