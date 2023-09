Prorogati al 15 ottobre gli incentivi del Comune per bici e cargo bike a pedalata assistita

Un mese in più per richiedere gli incentivi del Comune per bici e cargo bike a pedalata assistita. La scadenza del 13 settembre è stata infatti prorogata al 15 ottobre 2023, fino ad esaurimento del fondo disponibile che ammonta al momento a 450 mila euro.

Dal 13 settembre 2022 ad oggi sono stati già erogati 2.760 contributi pari a 1.350.000 euro.

Può fare domanda dell’incentivo, per bici e cargo bike a pedalata assistita acquistate non prima del 29 giugno 2022, chi:

è residente nel Comune di Bologna

è residente nel territorio della città metropolitana di Bologna, ma lavora nel comune di Bologna in enti e aziende che abbiano sottoscritto un accordo di mobility management con il Comune di Bologna.

Ricordiamo che quest’anno l’entità del contributo è passata da 300 a 500 euro per le biciclette a pedalata assistita e da 600 euro a 1.000 euro per le cargo bike a pedalata assistita.

Come negli anni precedenti, l’incentivo non può superare il 50% della spesa sostenuta per l’acquisto.

I contributi saranno liquidati, secondo l’ordine temporale di presentazione delle domande, fino all’esaurimento del fondo che ammonta a un milione di euro finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014 – 2020” – React Eu.

Le domande possono essere presentate esclusivamente tramite Spid dalla pagina di Iperbole dove sono riportati tutti dettagli.

Da sapere

la documentazione richiesta comprende: fattura relativa all’acquisto, scheda tecnica (solo per le cargo bike), marca da bollo da 16 euro, dichiarazione del Mobility Manager (solo per i cittadini non residenti);

l’incentivo erogato non può superare il 50% della spesa sostenuta per il solo acquisto della bicicletta o cargo bike a pedalata assistita ed essere cumulato con ulteriori agevolazioni statali o con incentivi erogati da altri Enti o Amministrazioni sul medesimo oggetto;

ogni singolo veicolo può accedere una sola volta all’incentivo e ad ogni richiedente può essere concesso un solo incentivo per anno solare.

(11 settembre 2023)

