Salario Minimo Subito. Superate le prime centomila firme nelle prime 24 ore dal lancio

di Giovanna Di Rosa

E’ partita col botto, nonostante il sito in tilt per i troppi accessi, la raccolta di firme online per sostenere la proposta di legge delle opposizioni per una paga base da 9 euro l’ora. Lo scrive il nostro sito Gaiaitalia.com Notizie Livorno La raccolta prosegue sul sito ufficiale.

Secondo fonti che gestiscono il portale nelle prime 24 ore sarebbero già in 100mila ad avere la proposta di legge delle opposizioni (qui il testo) per una paga minima da 9 euro l’ora, come clausola anti-sfruttamento. La partenza, nonostante il lancio in pieno Ferragosto, fa ben sperare gli organizzatori. Mentre fioccavano le firme Carlo Calenda, a In Onda, riferiva delle disponibilità di Meloni, che ha rimandato la questione di “soli” 60 giorni.

(14 agosto 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata