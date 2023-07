Patrick Zaki condannato a tre anni. Una vergogna internazionale

di Redazione Bologna

Patrick Zaki “è stato condannato a tre anni”: lo scrive Il Sole 24 Ore citando l’agenzia ANSA che ha ricevuto la notizia da uno dei 4 legali dell’attivista al termine dell’udienza odierna a Mansura, in Egitto.

Zaki è stato portato via dall’aula attraverso il passaggio nella gabbia degli imputati tra le grida della madre e della fidanzata che attendevano all’esterno. Una vergogna. “Calcolando la custodia cautelare” già scontata, ha aggiunto uno degli avvocati di Zaki, “si tratta di un anno e due mesi” da passare ancora in carcere. Il ricercatore egiziano ha passato 22 mesi in custodia cautelare in prigione fino al dicembre 2021.

(18 luglio 2023)

