La polpetta avvelenata di Salvini: “Il Commissario dell’Emilia-Romagna è Bonaccini”

E sulla questione commissario dell’EMilia-Romagna è arrivato anche l’endorsement al curaro di Matteo Salvini che, secondo quanto riportato da TGcom24, ha affermato: “Il Commissario c’è e si chiama Bonaccini”; Salvini ha anche chiarito, continua la fonte Mediaset, parlando degli interventi per il maltempo e replicando alle polemiche riguardanti proprio la nomina del commissario per la Regione martoriata da piogge e alluvioni: “Il commissario arriverà, l’importante è che siano arrivati i soldi. Il commissario senza soldi non serve”.

Concetto già espresso subito dopo l’alluvione dalla premier Meloni. Con le stesse parole, ma risparmiando endorsement poco credibili. Qualsiasi cosa pur di rendersi visibili.

(20 giugno 2023)

