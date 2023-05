Emergenza maltempo, ordinanza di evacuazione dei piani bassi di alcuni edifici adiacenti al torrente Savena in via del Paleotto

A causa del protrarsi delle piogge persistenti, si sta verificando un innalzamento del livello del torrente Savena tale da far prefigurare sue esondazioni in particolare nella zona di via del Paleotto. A tutela della pubblica incolumità il Comune ha emanato un’ordinanza di evacuazione dei seminterrati e piani terra degli edifici posti in via del Paleotto – dal civico dispari 1 al civico dispari 9/4.

È obbligatorio evacuare i piani interrati e piani terra delle abitazioni recandosi ai piani superiori. Nel caso in cui ciò non sia possibile e qualora non ci siano alternative praticabili per poter pernottare in luogo sicuro, sarà possibile telefonare alla centrale operativa della Polizia Locale (tel. 051/266626) per essere indirizzati alle strutture di accoglienza appositamente individuate dal Comune. In caso di persone non autosufficienti o impossibilitate ad evacuare autonomamente i locali, occorrerà segnalarlo alla stessa Polizia Locale, che attiverà i servizi necessari per effettuare gli spostamenti in piena sicurezza.

Numerose frane in atto sui colli. La viabilità è compromessa in più punti. Sono state chiuse:

via della Trappola

via delle Lastre

via del Poggio

via del Paleotto

via della Fratta

via dei Colli

via di Casaglia

via di Monte Albano

via di Roncrio

via di Barbiano dal civico 32 a Via San Vittore

via di Gaibola

via di Gaibara

via del Ravone

Per la giornata di oggi rimarranno chiusi musei, biblioteche e centri sportivi.

(17 maggio 2023)

