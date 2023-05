Maltempo e allagamenti. Cancellato il GP di Imola

Il maltempo e gli allagamenti, hanno costretto gli organizzatori ad annullare il Gp di Imola e dell’Emilia Romagna, sesta prova del Mondiale di Formula 1 che era in programma domenica 21 maggio sul circuito Enzo e Dino Ferrari, che non si correrà.

La prova è stata annullata in seguito alle forti piogge che hanno colpito la regione. Al momento non è previsto il recupero in altra data anche se è facile ipotizzare che il presidente dell’Emilia-Romagna, sportivo irriducibile, farà il possibile per riportare l’eventi in regione in altra data disponibile.

L’annullamento è stato confermato da un comunicato stampa dell’organizzazione internazionale.

(17 maggio 2023)

