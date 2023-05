Maltempo, dichiarazione del sindaco Matteo Lepore

di Redazione Bologna

“Siamo in collegamento con la Centrale Operativa insieme ai Sindaci dei Comuni dell’area metropolitana, la Prefettura, la Regione e la Protezione civile. La situazione è al momento sotto controllo, seppur in evoluzione. Sarà necessario nelle prossime ore vigilare con grande attenzione soprattutto lo stato dei fiumi e le condizioni meteo. Vari sono stati gli interventi negli altri comuni del bolognese per mettere in sicurezza le abitazioni e le persone.

Per quanto riguarda il Comune di Bologna, da subito abbiamo attivato il Centro operativo comunale, per monitorare gli sviluppi dell’emergenza sul territorio. Il livello dei fiumi Savena e Reno non destano al momento preoccupazioni e sono costantemente monitorati. Per quanto riguarda il Ravone invece si sono verificati problemi nel tratto di Via Saffi, angolo Via del Chiù, dove si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per far defluire il Ravone in quel tratto.

Sul posto sono intervenute la nostra Protezione Civile, la Polizia Locale e l’assessore Borsari che ha sovrainteso gli interventi. Sono stati posizionati nel tratto più critico di Via Saffi dei sacchi per tutelare i portici e le attività commerciali più esposte.

Nel Comune di Bologna l’unica strada chiusa è il tratto di Via Saffi da Via del Chiù al Viale, mentre la viabilità è stata ripristinata in zona San Ruffillo Savena, dove non si registrano al momento criticità particolari.

La Protezione Civile regionale informa che le piogge dovrebbero persistere fino a domani in tarda mattinata, consigliamo pertanto a tutti i cittadini dell’area metropolitana di limitare in queste ore gli spostamenti a quelli strettamente necessari. In ogni caso, di fare riferimento alle indicazioni dei propri Sindaci e alle informazioni che verranno mano a mano diramate dagli organi ufficiali.

Colgo l’occasione per ringraziare quanti sono impegnati in queste ore per garantire la sicurezza di tutti”.

Così una nota stampa del Sindaco di Bologna Matteo Lepore dopo l’ondata di maltempo che sta flagellando Bologna e l’Emilia-Romagna.

(2 maggio 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata