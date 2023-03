Bologna tra le città più felici del mondo

di Redazione Bologna

Bologna è centosedicesima al mondo tra le città più felici, subito dopo Barcellona, prima di Roma (al posto 128) e dopo Milano (posto 102, prima città italiana della classifica), la fascia è la terza, quella di bronzo, dove si è felici da terzo posto. Francamente i toni trionfanti che tutti usano in questo paese ci sembrano esagerati. Ma siamo dentro il tempo del web. Abusarne non è detto che sia un bene

L’indice delle città più felici è curato dall’Institute for Quality of Life and Happy City Hub, con sede a Londra, che realizza ricerche sulla qualità della vita nel mondo considerando fattori come politiche sociali, ambientali, economiche, culturali, servizi pubblici, innovazione e trasparenza, sicurezza e capacità di reagire a sfide e momenti di crisi. Le città che rientrano nella classifica sono inoltre luoghi caratterizzati da una comunità attiva e orgogliosa della propria città.

Sulla base dei diversi indicatori le città possono essere collocate in 3 fasce: oro, argento e bronzo, e ogni fascia contiene più di una città dal momento che gli indicatori sono presi in esame anche in relazione al contesto geopolitico e sociale di provenienza. Ai primi tre posti (qui la classifica completa) Aarhus, città danese e quindi Amsterdam seguita dalla norvegese Bergen. Solo tre città Italiane nelle prime duecento della classifica.

(22 marzo 2023)

