Al Teatro Duse “Il Mago di Oz” tra musical e il nuovo circo

di Redazione Spettacoli

Ancora fiaba e sogno in scena al Teatro Duse di Bologna dove, martedì 28 marzo alle ore 21, arriva sul palco Il Mago di Oz, mirabolante family show ispirato all’omonima favola, tratta dal libro di L. Frank Baum. Lo spettacolo, che propone la storia di Dorothy in un’originalissima dimensione che fonde musical e nuovo circo, vede impegnato un cast di 25 artisti tra cantanti, danzatori e alcuni tra i maggiori acrobati del circo contemporaneo mondiale, vincitori di diversi presi internazionali che spaziano dall’Award of International Circus Festival di Monte-Carlo al Got Talent.

Sulle musiche originali scritte e dirette dal giovane compositore Andrei Zubets, la messa in scena di questo spettacolo, adatto a tutta la famiglia, è esaltata animazioni digitali, coloratissime grafiche in 3D, effetti speciali e costumi fantasmagorici realizzati dal team di creativi della compagnia Romanov Arena.

La trama è nota. La piccola Dorothy è un’orfana che abita in Kansas con gli zii. Quando un tornado spazza via la loro casa con Dorothy all’interno, la bambina viene trasportata nel paese di Oz dove la piccola dovrà vedersela con quattro streghe: due buone, la strega del Nord e la strega del Sud, e due cattive, la strega dell’Est e la strega dell’Ovest. Con ai piedi le magiche scarpette di cristallo donatele dalla strega del Nord, Dorothy inizia il suo viaggio fantastico alla volta del capitale del regno, la città di Smeraldo, dove risiede il potentissimo Mago di Oz, al quale è decisa a chiedere aiuto per tornare a casa. È lungo la strada che la protagonista incontra tre compagni: uno spaventapasseri che vorrebbe avere un cervello, un boscaiolo di latta che vuole avere un cuore e infine un leone al quale manca il coraggio. Qui comincia l’avventura dei quattro compagni che dovranno affrontare ostacoli, prove e la malvagia strega dell’Ovest, prima di vedere esauditi i propri desideri.

(22 marzo 2023)

