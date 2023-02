Polizia di Stato: Commemorazione in memoria di Giovanni Palatucci all’interno del Cimitero ebraico della Certosa

di Redazione Bologna

Oggi, 10 febbraio 2023, ricorre l’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, ex Questore di Fiume, morto nel 1945 all’interno del campo di concentramento di Dachau, insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei stranieri e italiani.

Questa mattina all’interno del Cimitero Ebraico della Certosa si è tenuta una cerimonia di commemorazione promossa dalla Questura di Bologna alla presenza del Prefetto, del Presidente della Comunità Ebraica e di altre autorità civili e militari.

Per ricordare le gesta eroiche del poliziotto scomparso, la cerimonia si è aperta con la deposizione, alle radici dell’ulivo piantumato nell’anno 2021, di una composizione floreale in memoria del valoroso dirigente di Polizia. È seguito un momento di raccoglimento in occasione della preghiera recitata dal Cappellano della Polizia di Stato Padre Domenico Vittorini.

