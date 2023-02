Teatro delle Moline, dal 21 febbraio “4000 miglia”

di Redazione Bologna

Da martedì 21 febbraio a domenica 5 marzo, debutta al Teatro delle Moline di Bologna 4000 miglia della drammaturga americana Amy Herzog, una produzione MaMiMò ed Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, con la regia di Angela Ruozzi, dalla traduzione di Monica Capuani. In scena l’esuberante nonna interpretata dall’attrice Lucia Zotti, alle prese con il giovane nipote Alessio Zirulia.

Cosa hanno in comune un ragazzo ventenne con la voglia di girare il mondo e una signora novantenne che vive sola nel West Village? Nel cuore della notte Leo si presenta alla porta dell’appartamento newyorkese di Vera. Lei è un’anziana comunista che vive sola, lui un hippie contemporaneo, rientrato da un viaggio in bicicletta non terminato a causa di un tragico evento. A loro, creando ulteriore scompiglio, si aggiungerà la ex ragazza di Leo.

Il testo mostra una profonda comprensione delle idiosincrasie umane. Nonna e nipote per entrare in contatto devono smussare le proprie ideologie radicate: da una parte l’idealismo marxista di Vera, dall’altra uno spirito millennial, smarrito e un po’ new age.

Lo spettacolo mette in scena un mese di convivenza durante il quale questi strani compagni di appartamento, due personaggi agli antipodi in un balletto continuo di parole e di frasi non finite, si provocano, si tormentano e alla fine si trovano a condividere un’inaspettata complicità.

