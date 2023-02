Polizia di Stato, 10 febbraio 2023: Commemorazione in memoria di Giovanni Palatucci all’interno del Cimitero ebraico della Certosa

di Redazione Bologna

In occasione della ricorrenza dell’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, nella giornata di domani, 10 febbraio 2023, alle ore 12.00, si terrà una cerimonia commemorativa presso il Cimitero Ebraico della Certosa promossa dalla Questura di Bologna alla presenza delle Autorità Civili e Militari, mediante la deposizione di una composizione floreale nell’area dedicata al ricordo della sua figura, in corrispondenza dell’ulivo piantumato in sua memoria.

(9 febbraio 2023)

