Rapina in un supermercato a Bologna

di Redazione Bologna

Nel pomeriggio dello scorso 5 dicembre 2022, l’equipaggio di Volante del Commissariato di San Giovanni in Persiceto ha eseguito l’arresto nei confronti di una donna straniera di circa 40 anni per una rapina avvenuta all’interno del supermercato IN’S sito alle porte di San Giovanni in Persiceto.

La donna era stata sorpresa dal personale dipendente dell’esercizio commerciale con alcuni prodotti non pagati. A quel punto la stessa cercava di scappare sia con la merce pagata che con quella indebitamente sottratta. Nel tentare la fuga, ingaggiava una colluttazione con il Direttore del supermercato e gli procurava lesioni guaribili in 10 gg di prognosi. La pattuglia trovandosi nelle immediate vicinanze bloccava la donna traendola in arresto.

Informa un comunicato stampa della Questura.

(7 dicembre 2022)

