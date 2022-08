A “Cuor leggero” le storie di sopravvivenza di Max Paiella e l’irriverente stand-up di Sofia Gottardi

di Redazione Spettacoli

Ancora un doppio appuntamento al festival “Cuor leggero. I comici al potere”. E’ in arrivo Max Paiella con i suoi “Rakkonti – storie di sopravvivenza”, il nuovo spettacolo ‘kafkiano’ del ‘menestrello’ del “Ruggito del coniglio”. Con lui è in programma la stand-up comedy di Sofia Gottardi in “Sofia fa le cose”, ovvero esplorare le parti oscure di sé stesse senza prendersi sul serio… L’appuntamento è domenica 14 agosto negli spazi all’aperto di Teatri di Vita (via Emilia Ponente 485, Bologna; tel. 333.4666333; teatridivita.it). L’inizio degli spettacoli è alle ore 21, mentre in seconda serata alle 22.30 è in programma “L’uomo dell’anno”, il film di Barry Levinson con Robin Williams, un comico in corsa per la Casa Bianca.

Il festival “Cuor Leggero. I comici al potere” apre alle 18. Informazione e prevendita (biglietto giornaliero: 15 euro) sono possibili sulla app di Teatri di Vita, accessibile dal sito teatridivita.it; info: 333.4666333 – urp@teatridivita.it.

“Cuor Leggero” fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena. E’ realizzato con il contributo del Comune di Bologna, della Regione Emilia Romagna, del Ministero della Cultura e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

(13 agosto 2022)

