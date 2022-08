Ferragosto a “Cuor leggero” con le Cucine Popolari e il concorso per nuovi comici della stand-up “La Cicala d’Oro”

di Redazione Spettacoli

Gran finale del festival “Cuor leggero. I comici al potere” con un ferragosto di risate e solidarietà. Inevitabile iniziare con il più classico degli appuntamenti estivi: il pranzo di ferragosto, che sarà proposto dalle Cucine Popolari, un’occasione di gastronomia e solidarietà in scena nel Parco de Pini. A seguire, dal primo pomeriggio fino a tarda sera, il primo concorso nazionale per stand-up comedian “La Cicala d’Oro”: 10 nuovi volti della risata si contendono il primo premio in una irresistibile maratona condotta da Daniele Condotta, uno dei più famosi tiktoker comici.

A giudicarli saranno il pubblico e una giuria tecnica, composta da Patrizia Bernardi, Fabio Bonifacci, Luca Bottura, Fabiano Petricone, Simonetta Sciandivasci e Ruggero Sintoni. L’appuntamento è lunedì 15 agosto negli spazi all’aperto di Teatri di Vita (via Emilia Ponente 485, Bologna; tel. 333.4666333; teatridivita.it). A gareggiare da ogni parte d’Italia sono Alberto Vicinelli, Altea Bonatesta, Davide Sberna, Fausto Sandrone, Francesca Falchi, Gabriella Indolfi, Giovanni Carrossa, John Vincent, Mariangela Diana, Romina La Mantia.

Il festival “Cuor Leggero. I comici al potere” apre alle 18. Informazione e prevendita (biglietto giornaliero: 15 euro) sono possibili sulla app di Teatri di Vita, accessibile dal sito teatridivita.it; info: 333.4666333 – urp@teatridivita.it.

“Cuor Leggero” fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena. E’ realizzato con il contributo del Comune di Bologna, della Regione Emilia Romagna, del Ministero della Cultura e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

(14 agosto 2022)

