A “Cuor leggero” doppio spettacolo di stand-up, con Pietro Sparacino e Maristella Losacco. A Teatri di Vita 13 agosto 2022 nell’ambito di Bologna Estate

di Redazione Spettacoli

Doppio appuntamento con la stand-up comedy che racconta vite di straordinaria mediocrità. A far ridere sulle nostre tragicomiche avventure sono Maristella Losacco in “Finiscila” e Pietro Sparacino in “Occhiaie”. I due comici saranno al festival “Cuor Leggero. I comici al potere”, sabato 13 agosto negli spazi all’aperto di Teatri di Vita (via Emilia Ponente 485, Bologna; tel. 333.4666333; teatridivita.it). L’appuntamento è dalle ore 21, mentre in seconda serata alle 22.30 è in programma “Qualunquemente”, il film di Giulio Manfredonia con un travolgente Antonio Albanese nei panni dell’ormai leggendario Cetto Laqualunque.

Il festival “Cuor Leggero. I comici al potere” apre alle 18. Informazione e prevendita (biglietto giornaliero: 15 euro) sono possibili sulla app di Teatri di Vita, accessibile dal sito teatridivita.it; info: 333.4666333 – urp@teatridivita.it.

“Cuor Leggero” fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena. E’ realizzato con il contributo del Comune di Bologna, della Regione Emilia Romagna, del Ministero della Cultura e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

(12 agosto 2022)

©gaiaitalia.com 2022 – diritti riservati, riproduzione vietata