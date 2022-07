Il Questore di Bologna chiude un ristorante di via Sabbiuno

di Redazione Bologna

Nella serata del 9 luglio 2022, durante un servizio di prevenzione finalizzato ai controlli, gli operatori della Squadra investigativa della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale sottoponevano a controllo un ristorante in via di Sabbiuno al cui interno accertavano la presenza di circa 250 persone, tra le quali almeno 150 intenti a ballare a ritmo di musica mixata da un DJ posizionato dietro ad una consolle attrezzata con mixer e casse acustiche. Gli operatori notavano, inoltre, che nel locale era stata allestita un’area all’aperto così da poter ricreare un ulteriore pista da ballo.

A seguito degli immeditati e successivi controlli effettuati dagli agenti della Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale emergeva che per l’entrata nel locale era previsto il pagamento di 20 euro e l’attività danzante veniva svolta in assenza delle necessarie licenze e autorizzazioni. Pertanto, il Questore di Bologna ha disposto la sospensione dell’autorizzazione e la chiusura dell’esercizio pubblico per 10 giorni con provvedimento notificato nella giornata di ieri (15 luglio 2022, ndr).

(16 luglio 2022)

