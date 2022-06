A Bologna la maggioranza approva compatta lo Ius Soli cittadino

di Redazione Bologna

La misura votata in Consiglio comunale con sdegno delle destre che sanno solo indignarsi (FI si astiene e spacca il granitico fronte, FdI annuncia un esposto in Prefettura perché per Meloni l’uguaglianza e la libertà sono cose serie), permetterà a undicimila ragazzi di essere bolognesi onorari.

E’ un primo passo avanti delle vere forze riformiste italiane, non quelle certe destre che simulano riformismo e poi vanno in Spagna a gridare contro l’aborto alle manifestazioni delle estreme destre e riescono a perdere le elezioni anche là, verso uno ius soli che abbia finalmente valore anche a livello nazionale. Una lunga discussione poi la maggioranza vota compatta con 26 voti a favore. Le destre si spaccano e ricorrono alle grida e agli esposti, l’unica arma che conoscono, non avendo né programmi politici né persone in grado di metterli in pratica.

(28 giugno 2022)

