La Cicala d’Oro concorso per artisti emergenti di stand-up comedy. A Bologna, Teatri di Vita

di Redazione Spettacoli

Teatri di Vita organizza la I Edizione del Premio LA CICALA D’ORO, dedicato alla memoria di Roberto Cimetta, che nel 1984 fu inventore con Paolo Scotti del celebre concorso per nuovi comici ‘La Zanzara d’Oro’. Il Premio LA CICALA D’ORO è rivolto ad artiste e artisti esordienti di stand-up comedy.

La manifestazione avrà luogo a Teatri di Vita, Bologna, nell’ambito del festival CUOR LEGGERO (10-15 agosto 2022). Possono partecipare cittadini e cittadine di qualsiasi età e nazionalità. La partecipazione al premio è gratuita. Chi intende partecipare al concorso dovrà inviare il modulo di iscrizione reperibile sul sito www.teatridivita.it all’indirizzo lacicaladoro@teatridivita.it.

La partecipazione al concorso consta di una prima fase di preselezione che avverrà mediante la visione di un video della durata di 5 minuti, caricato su una piattaforma con link riservato. La preselezione per la gara finale avverrà a insindacabile giudizio della direzione artistica. La gara finale, a cui gli artisti in concorso parteciperanno a titolo gratuito, prevede esibizioni di 20 minuti da parte dell’artista di fronte alla giuria e al pubblico, in una o più serate. L’ingresso del pubblico potrà essere a pagamento, a discrezione dell’organizzazione. Il tema di quest’anno è la politica, da intendersi nel senso ampio del termine e secondo la personale interpretazione dell’artista. La giuria sarà formata da personalità del mondo dello spettacolo e dell’informazione.

Al vincitore sarà assegnato un premio in denaro pari a 2000 euro. La giuria può assegnare menzioni speciali.

Ogni artista si assume la piena responsabilità della sua esibizione. Teatri di Vita non si assume responsabilità riguardo a eventuali testi, musiche, situazioni sceniche lesive di quanto previsto alle vigenti normative di legge in merito. Qualsiasi obbligo legale inerente problemi di diritti d’autore sarà di esclusiva responsabilità dell’artista, che è unicamente responsabile per l’utilizzazione non autorizzata nei suoi lavori di idee, testi, immagini o musiche di terzi. Le esibizioni registrate potranno essere utilizzate, integralmente o in parte, per la promozione del Premio sulle reti social, fatta salva ogni altra indicazione del concorrente. La data ultima per l’iscrizione al concorso è 30 giugno 2022.

I risultati della selezione saranno comunicati entro il 10 luglio 2022.

Riceviamo a pubblichiamo integralmente il bando di Teatri di Vita.

(16 giugno 2022)

