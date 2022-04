Enrico Letta: “Non ci sono innalzamenti delle tasse, da Lega e FdI basta terrorismo comunicativo”

di Redazione Politica

Per Enrico Letta la Lega di Salvini e Forza Italia “stanno facendo campagna elettorale e in questo momento è un errore fare campagna elettorale. Non c’è nessuna discussione sulle tasse, non ci sarà alcun innalzamento delle tasse“.

Il leader del PD lo ha dichiarato prima di un’iniziativa a Roma alla quale era invitato a partecipare, parlando di “terrorismo comunicativo” e commentando come fare campagna elettorale in questo momento sembri “francamente la cosa peggiore che si possa fare”. Letta chiude la dichiarazione ripresa dall’Adnkronos con un secco: “Mi auguro che Lega e Fi si rendano conto che fanno parte della maggioranza di governo e che come tale si comportino”.

(8 aprile 2022)

©gaiaitalia.com 2022 – diritti riservati, riproduzione vietata