Dichiarazione del sindaco Matteo Lepore in merito all’indicazione di Stefano Venier quale nuovo amministratore delegato di Snam

di Redazione Bologna

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Stefano Venier per il nuovo incarico che andrà a ricoprire in Snam. Ringrazio di cuore Venier per il lavoro svolto in questi anni alla guida di Hera; è uno dei manager migliori del nostro territorio, siamo orgogliosi potrà contribuire, in questo momento, a rendere più forte il nostro sistema Paese”.

Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore, sull’indicazione di Stefano Venier come nuovo amministratore delegato di Snam.

(31 marzo 2022)

