Bologna, le commissioni consiliari di venerdì 1 aprile

di Redazione Bologna

Venerdì 1 aprile sono in programma due commissioni consiliari. Le sedute si terranno in videoconferenza e saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Bologna. Alle 9, la commissione “Salute, welfare, politiche per le famiglie, la comunità e delle fragilità” si riunirà in seduta congiunta con la commissione “Parità e pari opportunità” per un’udienza conoscitiva, promossa dal gruppo Coalizione civica, su Bologna città Blu adesione alla giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo.

Alle 14.30, la commissione “Volontariato, sport e disabilità” si riunirà per un’udienza conoscitiva sulla situazione delle disabilità intellettive e inclusione sociale.

(31 marzo 2022)

