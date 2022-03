“Compagna 1944/1947”, al Baraccano la preview della mostra dedicata alla rivista delle partigiane socialiste

di Redazione Bologna

Venerdì 18 marzo alle 11, in sala Consiglio del Quartiere Santo Stefano, via Santo Stefano 119, si terrà la conferenza stampa di presentazione della mostra dedicata a “Compagna 1944/1947”. A seguire preview per la stampa dell’esposizione in sala Elisabetta Possati.

Compagna è la rivista clandestina scritta dalle partigiane del Partito Socialista Italiano che affronta temi legati alla figura della donna e alla sua emancipazione facendosi portavoce di un femminismo ante litteram rivoluzionario. Saranno esposti per la prima volta il manifesto e i numeri della rivista antifascista fondata da Aurelia Zama e altri documenti storici.

“Compagna 1944/1947”, a cura di Monica Soprani, dal 19 al 25 marzo, sala museale Elisabetta Possati, Complesso del Baraccano, via Santo Stefano 119. Ingresso gratuito con obbligo di Green pass rafforzato.

(17 marzo 2022)

