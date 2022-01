E a Bologna si lancia una petizione per Franco Grillini al Quirinale

di Paolo M. Minciotti

Nell’impossibilità della cosa, anche se Franco Grillini e per preparazione e per serietà e per la capacità di fare spazio quando si capisce che si è fatto ciò che si doveva, non avrebbe nulla da imparare, la petizione che parte da Bologna per Grillini al Quirinale ha un suo profondo messaggio libertario e progressista che sarebbe stupido liquidare come una boutade bolognese, circoscritta agli amici dell’amico.

Candidiamo Franco Grillini a Presidente della Repubblica, sta scritto in alto sulla pagina che ospita la petizione (firmate qui, se volete) sul sito Change.org. La petizione, oltre a sottolineare le capacità politiche e le grandi qualità umane di Grillini, già parlamentare, ricorda la sua provenienza da “una famiglia di mezzadri, divenuta tale perché impoveritasi per non aver accettato di aderire al regime fascista” e ne ricorda poi le battaglie per una civiltà inclusiva dei diritti delle persone LGBTI.

(13 gennaio 2022)

